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МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый

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МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 2
МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 3
МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 4
МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 5
МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 1
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 2
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 3
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 4
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 5
  • МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб. 
Начислим 265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
16 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deli
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Габариты ШхГхВ, мм
396x312х367
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
10

Описание товара МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.



Теги товара: черно-белые, с wifi

Отзывы о товаре МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый

31.05.2023
Алексей Николаев

Достоинства:
1. Печатает, сканирует, копирует.
2. Делает это без регистрации и постоянного подключения к интернету (в отличие от новых HP, например, которые требуют предварительного ознакомления производителя с контентом пользователя).
3. Печать на конвертах

Недостатки:
1. Сканирует медленно
2. Дрова могли бы быть не столь примитивны
3. Простой ЖК дисплей без подсветки. При моем освещении не вижу ничего. Купил фонарик.

Комментарий:
Ну, 4 с минусом...



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Характеристики
Бренд
Deli
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Wi-Fi, USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
31
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
396x312х367
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.


Теги товара: черно-белые, с wifi
Самовывоз
Доставка
Отзывы
31.05.2023
Алексей Николаев

Достоинства:
1. Печатает, сканирует, копирует.
2. Делает это без регистрации и постоянного подключения к интернету (в отличие от новых HP, например, которые требуют предварительного ознакомления производителя с контентом пользователя).
3. Печать на конвертах

Недостатки:
1. Сканирует медленно
2. Дрова могли бы быть не столь примитивны
3. Простой ЖК дисплей без подсветки. При моем освещении не вижу ничего. Купил фонарик.

Комментарий:
Ну, 4 с минусом...


Купить МФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый - по цене 16510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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