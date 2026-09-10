Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
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Характеристики
Описание товара Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF3010 благодаря высокой производительности и надежности подходит как для офисной, так и для домашней печати различного материала. Оно совмещает в себе функциональность принтера, сканера и копировального аппарата. Выполненная на основе лазерной технологии черно-белой печати, данная модель МФУ позволяет создавать четкие и насыщенные изображения на скорости в пределах 18 стр/мин. Ресурс оригинального картриджа Canon 725 предусматривает распечатку около 1500 страниц формата А4 при стандартном заполнении. В МФУ Canon i-SENSYS MF3010 имеется интерфейсный порт USB, что обеспечивает простое подключение к ПК проводным способом. Также отмечается поддержка мобильной технологии печати Canon Print Service. Панель управления со световыми индикаторами гарантирует простой выбор необходимых параметров печати.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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