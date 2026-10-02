МФУ HP Laser MFP 137fnw
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 980 руб.
В наличии
Код товара: 269137
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 980 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х44х41
Вес, кг.
11.5
Описание товара МФУ HP Laser MFP 137fnw
Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. этот доступный по цене принтер обеспечивает неизменно высокое качество и четкий черный текст. быстрая и простая печать с помощью мфу, созданного для использования в ограниченном рабочем пространстве. печатайте, сканируйте и копируйте независимо от своего местоположения и оцените простую настройку на своем телефоне.
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Производительное лазерное МФУ по доступной цене. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. этот доступный по цене принтер обеспечивает неизменно высокое качество и четкий черный текст. быстрая и простая печать с помощью мфу, созданного для использования в ограниченном рабочем пространстве. печатайте, сканируйте и копируйте независимо от своего местоположения и оцените простую настройку на своем телефоне.
МФУ HP Laser MFP 137fnw - по цене 22980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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