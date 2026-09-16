МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (110C0F3NL0)

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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость копирования, стр/мин
27
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723788
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Лазерное МФУ Kyocera — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель поддерживает печать на обычной бумаге и конвертах, работает с форматом до A4 и выполняет черно-белую печать, помогая организовать ежедневную работу с документами.
За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер изображения под задачу. Вместительный выходной лоток на 150 листов сокращает необходимость постоянно контролировать выдачу готовых документов.
МФУ рассчитано на стабильную офисную эксплуатацию: потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг, поэтому для его размещения стоит заранее выбрать постоянное место в офисе.
Автоподатчик оригиналов двухсторонний на 50 листов, стандартный лоток на 250 листов, ручная подача - 50 листов, Стартовый тонер в комплекте ( черный - 1500 стр, цветные - 1500 стр.)
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства!
Аналог архивной модели - M5526cdn
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Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
26
Скорость цветной печати, стр/мин
0
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Печать фотографий
нет
Рекомендованный объем печати, стр/мес
0
Скорость копирования, стр/мин
27
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB
Поддержка Air Print
Да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
375
Габариты ШхГхВ, мм
0.595x0.567x0.585
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерное МФУ Kyocera — практичное решение для малого и среднего офиса. Модель поддерживает печать на обычной бумаге и конвертах, работает с форматом до A4 и выполняет черно-белую печать, помогая организовать ежедневную работу с документами.
За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% позволяет гибко подстраивать размер изображения под задачу. Вместительный выходной лоток на 150 листов сокращает необходимость постоянно контролировать выдачу готовых документов.
МФУ рассчитано на стабильную офисную эксплуатацию: потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг, поэтому для его размещения стоит заранее выбрать постоянное место в офисе.
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (110C0F3NL0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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