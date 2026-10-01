МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)
МФУ лазерное Pantum BM5100FDW ? надежный аппарат для офисного пространства. Он может работать в качестве копира, принтера или сканера, факса. Допускается печать на любых носителях формата А4 плотностью в диапазоне 60-120 г/м?. Это могут быть карточки, этикетки, конверты, обычная, толстая или тонкая бумага, прозрачная пленка, переработанная бумага. За минуту устройство позволяет получить до 40 страниц печатного текста. Разрешение печати соответствует 1200x1200 dpi. МФУ Pantum BM5100FDW поддерживает АПД, что избавляет от перекладывания бумаги при необходимости получить печатный текст с двух сторон. Доступна также и функция двустороннего сканирования для быстрого сканирования многостраничных документов, в которых текст расположен на двух сторонах. Аппарат быстро разогревается, не требуя много времени на подготовку к печати. Метка «NFC» говорит о поддержке печати с мобильных устройств. Для подключения используется Wi-Fi. Для работы с компьютерами подключение происходит через USB при помощи кабеля.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)