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МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)

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МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 2
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 3
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 4
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 5
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 6
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 7
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 8
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 9
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 10
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 11
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 12
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 13
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 14
МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 080 руб. 
Начислим 786 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 628745
Доставка в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)
49 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х47х45
Вес, кг.
12.2

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)

МФУ лазерное Pantum BM5100FDW ? надежный аппарат для офисного пространства. Он может работать в качестве копира, принтера или сканера, факса. Допускается печать на любых носителях формата А4 плотностью в диапазоне 60-120 г/м?. Это могут быть карточки, этикетки, конверты, обычная, толстая или тонкая бумага, прозрачная пленка, переработанная бумага. За минуту устройство позволяет получить до 40 страниц печатного текста. Разрешение печати соответствует 1200x1200 dpi. МФУ Pantum BM5100FDW поддерживает АПД, что избавляет от перекладывания бумаги при необходимости получить печатный текст с двух сторон. Доступна также и функция двустороннего сканирования для быстрого сканирования многостраничных документов, в которых текст расположен на двух сторонах. Аппарат быстро разогревается, не требуя много времени на подготовку к печати. Метка «NFC» говорит о поддержке печати с мобильных устройств. Для подключения используется Wi-Fi. Для работы с компьютерами подключение происходит через USB при помощи кабеля.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Apple AirPrint, RJ-45 Ethernet, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
4000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum BM5100FDW ? надежный аппарат для офисного пространства. Он может работать в качестве копира, принтера или сканера, факса. Допускается печать на любых носителях формата А4 плотностью в диапазоне 60-120 г/м?. Это могут быть карточки, этикетки, конверты, обычная, толстая или тонкая бумага, прозрачная пленка, переработанная бумага. За минуту устройство позволяет получить до 40 страниц печатного текста. Разрешение печати соответствует 1200x1200 dpi. МФУ Pantum BM5100FDW поддерживает АПД, что избавляет от перекладывания бумаги при необходимости получить печатный текст с двух сторон. Доступна также и функция двустороннего сканирования для быстрого сканирования многостраничных документов, в которых текст расположен на двух сторонах. Аппарат быстро разогревается, не требуя много времени на подготовку к печати. Метка «NFC» говорит о поддержке печати с мобильных устройств. Для подключения используется Wi-Fi. Для работы с компьютерами подключение происходит через USB при помощи кабеля.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Pantum BM5100FDW (A4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, WiFi, Lan, USB) (BM5100FDW) - стоимость товара 49080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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