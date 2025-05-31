Описание товара МФУ Kyocera M2135dn

МФУ Kyocera ECOSYS M2135dn - монохромное лазерное МФУ "3-в-1" (печать, сканирование, копирование) формата A4 со скоростью до 35 стр/мин и автодуплексом, рассчитанное на рабочие группы и домашние офисы с повышенной нагрузкой. Устройство сочетает высокое качество печати до 1200 dpi, низкую себестоимость страницы и ресурсоёмкий механизм ECOSYS.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для отделов, где регулярно печатают и копируют договоры, отчёты, счета, рабочие инструкции и другие текстовые документы. Рекомендованный ежемесячный объём до 20 000 страниц позволяет использовать МФУ как основное устройство в небольшом офисе или как надёжный центр печати в домашнем кабинете.

Ключевые особенности

ECOSYS M2135dn печатает до 35 страниц A4 в минуту, выдаёт первый лист примерно за 6.8-7 секунд и поддерживает автоматическую двустороннюю печать из коробки. Встроенный дуплекс и автоподатчик оригиналов на 50 листов упрощают работу с многостраничными документами, а гигабитный Ethernet и USB 2.0 позволяют легко интегрировать устройство в офисную сеть. Поддержка функций типа 2-в-1, 4-в-1, копирования ID-карт и цветного сканирования делает МФУ универсальным инструментом для документооборота.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство печатает только чёрным цветом, поэтому для цветных презентаций и маркетинговых материалов потребуется отдельный струйный или цветной лазерный принтер. Для снижения расходов важно использовать оригинальные тонеры и периодически обслуживать модуль проявки и барабан, что соответствует концепции долговечной платформы ECOSYS.