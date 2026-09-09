МФУ Kyocera FS-1125MFP
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
сетевой факс, twain (usb), wia scan
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
13.6
Описание товара МФУ Kyocera FS-1125MFP
Это производительное МФУ способно печатать до 25 страниц в минуту в черно-белом режиме и отлично вписывается в любую сетевую среду. Его основными особенностями являются двусторонняя печать, универсальный податчик для бумаги различных форматов и функция передачи факсимильных сообщений. Это устройство можно успешно удовлетворять потребности средних рабочих групп. Использование долговечных технологий компании KYOCERA и запас тонера на 3000 страниц позволяют сократить расходы и снизить воздействие на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
сетевой факс, twain (usb), wia scan
Страна производитель
Китай
Это производительное МФУ способно печатать до 25 страниц в минуту в черно-белом режиме и отлично вписывается в любую сетевую среду. Его основными особенностями являются двусторонняя печать, универсальный податчик для бумаги различных форматов и функция передачи факсимильных сообщений. Это устройство можно успешно удовлетворять потребности средних рабочих групп. Использование долговечных технологий компании KYOCERA и запас тонера на 3000 страниц позволяют сократить расходы и снизить воздействие на окружающую среду.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
МФУ Kyocera FS-1125MFP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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