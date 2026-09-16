МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
Монохромное МФУ Canon i-SENSYS MF461dw представляет собой мощное решение для современного офиса, где важна каждая секунда. Скорость печати достигает 36 страниц в минуту, что в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет моментально получать готовые документы. Компактный корпус устройства скрывает в себе серьезный ресурс, рассчитанный на стабильную работу при высоких нагрузках без потери качества отпечатков. Особое внимание в этой модели уделено удобству оцифровки документов. Однопроходное двустороннее сканирование позволяет обрабатывать обе стороны листа за один цикл, что значительно ускоряет перевод бумажных архивов в электронный вид. Благодаря поддержке облачных сервисов и мобильной печати сотрудники могут сканировать файлы напрямую в сетевые папки или отправлять их на печать со своих смартфонов, не тратя время на лишние подключения к компьютеру. Безопасность корпоративной информации обеспечивается встроенной функцией защиты системы при запуске и возможностью печати по PIN-коду. Это исключает риск утечки конфиденциальных данных и защищает устройство от внешних киберугроз. Продуманный интерфейс с цветным сенсорным экраном делает управление всеми процессами интуитивно понятным, превращая сложную офисную технику в простого и надежного помощника.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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