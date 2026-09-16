МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
Лазерное МФУ Kyocera — универсальное решение для офиса или дома, где ценят эффективность и качество. Благодаря максимальному разрешению печати 1200x1200 dpi ваши документы всегда будут чёткими и профессиональными. Большой стартовый чёрно-белый картридж на 3600 листов позволит надолго забыть о замене расходников, а вместительный выходной лоток вмещает до 150 листов — никаких лишних перерывов. Аппарат оснащён планшетным и протяжным сканером, что делает работу с документами ещё удобнее и быстрее. Максимальный формат — A4, а функция масштабирования до 400% пригодится для создания копий нужного размера. За один цикл можно сделать до 999 копий — отличный вариант для больших потоков документов. МФУ экономично тратит электроэнергию: всего 10,8 Вт в режиме ожидания и 574,4 Вт при работе. Печать осуществляется только в чёрно-белом режиме, что позволяет сконцентрироваться на главном. Подключение к компьютеру через USB 2.0 обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Вес устройства — 19 кг. Факс не предусмотрен.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
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