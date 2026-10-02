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МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый

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МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый - фото 1
МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
  • МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый - фото 1
  • МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645390
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
W1510A, W1510X
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, стартовый картридж, кабель USB
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х40
Вес, кг.
16

Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый

МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn созданный для максимальной производительности, отличается надежностью оборудования и высокой скоростью печати, поэтому вы можете без труда использовать его каждый день практически в любых условиях.

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet Pro 4103fdn (2Z628A) A4 Duplex Net белый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet RJ-45
Тип картриджа
W1510A, W1510X
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, стартовый картридж, кабель USB
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
42
Рекомендованный объем печати, стр/мес
80000
Развернуть
Наличие факса
есть
Габариты ШхГхВ, мм
420x323x390
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn созданный для максимальной производительности, отличается надежностью оборудования и высокой скоростью печати, поэтому вы можете без труда использовать его каждый день практически в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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