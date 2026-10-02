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МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый

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МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 1
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 2
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 3
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 4
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 5
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 6
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 7
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 8
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 9
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 10
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 11
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 12
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 13
МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 1
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 2
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 3
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 4
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 5
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 6
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 7
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 8
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 9
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 10
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 11
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 12
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 13
  • МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645395
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
55х51х48
Вес, кг.
20

Описание товара МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый

МФУ лазерное Ricoh M 320 ? надежный аппарат для офиса, который работает в качестве сканера и принтера, способен быстро копировать документы. Работая с форматом А4, он печатает в разрешении 1200x1200 dpi, обеспечивая скорость печати на уровне 32 стр/мин. Метка «NFC» на корпусе определяет возможность связи с мобильным устройством. Это позволяет отправлять на печать документы или сканировать прямо со смартфона. Для подключения используются интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB. Ricoh M 320 совместим с Ricoh SP 330H, Ricoh SP 330L ? долговечными картриджами, ресурса которых хватает на год работы аппарата. Работу с функциями МФУ упрощает сенсорная панель и кнопки. В процессе печати можно использовать обычную бумагу плотностью 52-162 г/м?. Особенность модели в поддержке АПД, что позволяет не перекладывать документ вручную, если требуется двусторонняя печать. Можно выбрать место для отправки файлов после сканирования: в папку, в электронную почту или на USB-носитель.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
МФУ лазерное Ricoh M 320 ? надежный аппарат для офиса, который работает в качестве сканера и принтера, способен быстро копировать документы. Работая с форматом А4, он печатает в разрешении 1200x1200 dpi, обеспечивая скорость печати на уровне 32 стр/мин. Метка «NFC» на корпусе определяет возможность связи с мобильным устройством. Это позволяет отправлять на печать документы или сканировать прямо со смартфона. Для подключения используются интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB. Ricoh M 320 совместим с Ricoh SP 330H, Ricoh SP 330L ? долговечными картриджами, ресурса которых хватает на год работы аппарата. Работу с функциями МФУ упрощает сенсорная панель и кнопки. В процессе печати можно использовать обычную бумагу плотностью 52-162 г/м?. Особенность модели в поддержке АПД, что позволяет не перекладывать документ вручную, если требуется двусторонняя печать. Можно выбрать место для отправки файлов после сканирования: в папку, в электронную почту или на USB-носитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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