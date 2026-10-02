МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый
МФУ лазерное Ricoh M 320 ? надежный аппарат для офиса, который работает в качестве сканера и принтера, способен быстро копировать документы. Работая с форматом А4, он печатает в разрешении 1200x1200 dpi, обеспечивая скорость печати на уровне 32 стр/мин. Метка «NFC» на корпусе определяет возможность связи с мобильным устройством. Это позволяет отправлять на печать документы или сканировать прямо со смартфона. Для подключения используются интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB. Ricoh M 320 совместим с Ricoh SP 330H, Ricoh SP 330L ? долговечными картриджами, ресурса которых хватает на год работы аппарата. Работу с функциями МФУ упрощает сенсорная панель и кнопки. В процессе печати можно использовать обычную бумагу плотностью 52-162 г/м?. Особенность модели в поддержке АПД, что позволяет не перекладывать документ вручную, если требуется двусторонняя печать. Можно выбрать место для отправки файлов после сканирования: в папку, в электронную почту или на USB-носитель.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 220 руб.9055 руб. в СплитМФУ лазерный Xerox WorkCentre B315V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый...
-
В наличииЦена 36 720 руб.9180 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
-
В наличииЦена 37 450 руб.9363 руб. в СплитМФУ лазерное HP Color LaserJet Pro MFP M182n (7KW54A) белый
-
В наличииЦена 38 050 руб.9513 руб. в СплитМФУ Kyocera FS-1125MFP
-
В наличииЦена 38 120 руб.9530 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
-
В наличииЦена 38 540 руб.9635 руб. в СплитМФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый
-
В наличииЦена 38 610 руб.9653 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
-
В наличииЦена 38 730 руб.9683 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi бе...
-
В наличииЦена 39 100 руб.9775 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (...
-
В наличииЦена 42 530 руб.10633 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)
-
В наличииЦена 43 580 руб.10895 руб. в СплитАвтоподатчик реверсивный Konica-Minolta DF-633 Document Feeder (...
-
В наличииЦена 44 690 руб.11173 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
Отзывы о товаре МФУ лазерный Ricoh M 320 (408536) A4 Duplex белый