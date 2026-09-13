МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys Colour MF752Cdw (5455C012) A4 WiFi белый
МФУ Canon i-SENSYS MF752Cdw обеспечивает цветную лазерную печать, сканирование и копирование со скоростью до 33 страниц в минуту. Устройство ориентировано на малый и средний бизнес, где важна четкость графики и текста при создании маркетинговых материалов. Высокое разрешение печати в сочетании с быстрым выходом первой страницы позволяет оперативно решать задачи документооборота без потери качества. Модель оснащена однопроходным устройством автоматической подачи документов, что ускоряет оцифровку многостраничных архивов. Управление осуществляется через цветной сенсорный экран с настраиваемой библиотекой приложений для автоматизации рутинных операций. Встроенный модуль двусторонней печати помогает оптимизировать расход бумаги и сократить время на подготовку сложных отчетов. Сетевые возможности включают поддержку Wi-Fi, Ethernet и прямую печать с мобильных устройств через AirPrint или Mopria. Для защиты корпоративных данных предусмотрена функция печати по PIN-коду и современные протоколы шифрования. Компактный корпус позволяет эффективно организовать рабочее пространство, разместив аппарат на столе или тумбе.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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