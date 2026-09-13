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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый

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МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 1
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 2
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 3
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 4
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 5
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 6
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 7
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 8
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 9
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 10
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 11
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 12
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 13
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 14
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 15
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 16
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 17
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 18
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 19
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 20
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 21
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 22
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 23
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 24
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 25
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 26
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 27
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 28
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 29
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 30
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость копирования, стр/мин
25
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 1
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 2
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 3
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 4
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 5
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 6
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 7
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 8
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 9
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 10
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 11
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 12
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 13
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 14
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 15
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 16
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 17
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 18
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 19
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 20
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 21
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 22
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 23
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 24
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 25
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 26
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 27
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 28
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 29
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 30
  • МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723000
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ HP Color LaserJet Pro 3303fdn; кабель питания; стартовый картридж; руководство пользователя; рекламные листовки
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
25
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
25
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, этикетки, бумага для этикеток, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
7.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
416
Габариты ШхГхВ, мм
428 x 455 x 472 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х50х40
Вес, кг.
15

Описание товара МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый

МФУ лазерное HP — мощный помощник для современного офиса. Благодаря цветной печати и максимальному формату A4 устройство справится как с обычными документами, так и с яркими презентациями. Скорость копирования до 25 листов в минуту позволяет быстро решать ежедневные рабочие задачи, а ёмкая память до 512 Мб справится с большими объёмами заданий. Планшетный и протяжной сканер дают гибкость при работе с документами разного типа. Высокое разрешение чёрно-белой печати 600x600 dpi обеспечивает чёткость текста и графики. Вес 17,1 кг делает МФУ достаточно основательным — устойчиво стоит на своем месте и легко переносит частое использование. Возможность масштабирования копий до 400% и максимум 999 копий за цикл — настоящая находка для архивирования или подготовки раздаточных материалов. Устройство работает практически с любыми материалами: от обычной бумаги до конвертов, этикеток и даже карточек. В режиме ожидания прибор потребляет всего 7,6 Вт — экономит электроэнергию, а при печати выдаёт внушительные результаты при 416 Вт. Идеально подходит для офисов, где важны скорость, надежность и универсальность работы с документами.



Теги товара: цветные, цветные HP

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro 3303fdn (499M7A) A4 белый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
512
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ HP Color LaserJet Pro 3303fdn; кабель питания; стартовый картридж; руководство пользователя; рекламные листовки
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
25
Скорость цветной печати, стр/мин
25
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2500
Скорость копирования, стр/мин
25
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, этикетки, бумага для этикеток, плотная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
7.6
Потребляемая мощность при работе, Вт
416
Габариты ШхГхВ, мм
428 x 455 x 472 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное HP — мощный помощник для современного офиса. Благодаря цветной печати и максимальному формату A4 устройство справится как с обычными документами, так и с яркими презентациями. Скорость копирования до 25 листов в минуту позволяет быстро решать ежедневные рабочие задачи, а ёмкая память до 512 Мб справится с большими объёмами заданий. Планшетный и протяжной сканер дают гибкость при работе с документами разного типа. Высокое разрешение чёрно-белой печати 600x600 dpi обеспечивает чёткость текста и графики. Вес 17,1 кг делает МФУ достаточно основательным — устойчиво стоит на своем месте и легко переносит частое использование. Возможность масштабирования копий до 400% и максимум 999 копий за цикл — настоящая находка для архивирования или подготовки раздаточных материалов. Устройство работает практически с любыми материалами: от обычной бумаги до конвертов, этикеток и даже карточек. В режиме ожидания прибор потребляет всего 7,6 Вт — экономит электроэнергию, а при печати выдаёт внушительные результаты при 416 Вт. Идеально подходит для офисов, где важны скорость, надежность и универсальность работы с документами.


Теги товара: цветные, цветные HP
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Отзывы


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