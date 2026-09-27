МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)
МФУ лазерное Pantum BM5100ADN – высокопроизводительное устройство, которое подойдет для выполнения различных задач. Скорость печати составляет 40 стр/мин, что удобно при работе с большим документооборотом. Изделие совмещает в себе функции трех устройств – сканера, принтера и ксерокса. МФУ лазерное Pantum BM5100ADN подходит для черно-белой печати, для удобства возможен вывод текста с двух сторон. Модель характеризуется энергоэффективностью и высоким качеством выведенных документов. Сканирование документов формата А4 осуществляется со скоростью 24 стр/мин. Ресурс модели рассчитан на печать 80000 страниц в месяц. Устройство поддерживает мобильные технологии печати, а для подключения есть интерфейсы RJ-45 и USB.
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Теги товара: черно-белые
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Теги товара: черно-белые
Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)