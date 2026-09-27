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МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)

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МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 1
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 2
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 3
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 4
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 5
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 6
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 7
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 8
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 9
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 10
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 11
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 12
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 13
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 14
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 15
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 16
МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 10
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 11
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 12
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 13
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 14
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 15
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 16
  • МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 628740
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Apple AirPrint, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х50
Вес, кг.
9

Описание товара МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)

МФУ лазерное Pantum BM5100ADN – высокопроизводительное устройство, которое подойдет для выполнения различных задач. Скорость печати составляет 40 стр/мин, что удобно при работе с большим документооборотом. Изделие совмещает в себе функции трех устройств – сканера, принтера и ксерокса. МФУ лазерное Pantum BM5100ADN подходит для черно-белой печати, для удобства возможен вывод текста с двух сторон. Модель характеризуется энергоэффективностью и высоким качеством выведенных документов. Сканирование документов формата А4 осуществляется со скоростью 24 стр/мин. Ресурс модели рассчитан на печать 80000 страниц в месяц. Устройство поддерживает мобильные технологии печати, а для подключения есть интерфейсы RJ-45 и USB.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Apple AirPrint, USB 2.0
Тип картриджа
TL-5120
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
415x370x365
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum BM5100ADN – высокопроизводительное устройство, которое подойдет для выполнения различных задач. Скорость печати составляет 40 стр/мин, что удобно при работе с большим документооборотом. Изделие совмещает в себе функции трех устройств – сканера, принтера и ксерокса. МФУ лазерное Pantum BM5100ADN подходит для черно-белой печати, для удобства возможен вывод текста с двух сторон. Модель характеризуется энергоэффективностью и высоким качеством выведенных документов. Сканирование документов формата А4 осуществляется со скоростью 24 стр/мин. Ресурс модели рассчитан на печать 80000 страниц в месяц. Устройство поддерживает мобильные технологии печати, а для подключения есть интерфейсы RJ-45 и USB.


Теги товара: черно-белые
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Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Pantum BM5100ADN (A4, принтер/сканер/копир, 1200dpi, 40ppm, 512Mb, DADF50, Duplex, Lan, USB) (BM5100ADN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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