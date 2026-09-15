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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 4
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 5
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 6
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 7
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 8
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 9
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 10
  • МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб. 
Начислим 668 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый
41 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х48
Вес, кг.
27

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый

Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi белый - купить по цене 41700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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