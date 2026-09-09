Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317259
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A) белый/серый
Это эффективное МФУ с факсом обеспечивает высокое качество цветной печати и невероятную производительность. Ярлыки Smart Task в приложении HP Smart помогают экономить время, а также позволяют печатать и сканировать непосредственно с телефона. Оцените удобство подключения и надежную безопасность, позволяющую вовремя обнаруживать и блокировать атаки. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.
Это эффективное МФУ с факсом обеспечивает высокое качество цветной печати и невероятную производительность. Ярлыки Smart Task в приложении HP Smart помогают экономить время, а также позволяют печатать и сканировать непосредственно с телефона. Оцените удобство подключения и надежную безопасность, позволяющую вовремя обнаруживать и блокировать атаки. Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем.
МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A) белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw (7KW75A) белый/серый