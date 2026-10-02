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МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex

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МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 1
МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 2
МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 3
МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 4
МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 1
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 2
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 3
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 4
  • МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645394
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
153000
Габариты ШхГхВ, мм
671x767x590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
71.9

Описание товара МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex

Xerox VersaLink B7125/B7130/B7135 (базовый блок) Многофункциональные устройства Xerox VersaLink серии B7100 созданы на основе технологии Xerox ConnectKey. Печать лишь поверхностно отражает все возможности. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы. Адаптивная технология: МФУ Xerox VersaLink с технологией ConnectKey обеспечивает гибкость, необходимую для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям микропрограммы и постоянно растущему набору инструментов для повышения производительности, доступных на портале Xerox App Gallery, VersaLink помогает вам опережать перемены. Выполнение задач без лишних усилий: Сенсорный экран, как на планшете, позволяет быстро включиться в работу, так как обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время. Знакомый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите. Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, избавляют от хлопот при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считаные секунды, а приложение Xerox Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы. Передовые функции сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.



Теги товара: черно-белые, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
цветной ЖК-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
35
Рекомендованный объем печати, стр/мес
153000
Габариты ШхГхВ, мм
671x767x590
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Xerox VersaLink B7125/B7130/B7135 (базовый блок) Многофункциональные устройства Xerox VersaLink серии B7100 созданы на основе технологии Xerox ConnectKey. Печать лишь поверхностно отражает все возможности. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы. Адаптивная технология: МФУ Xerox VersaLink с технологией ConnectKey обеспечивает гибкость, необходимую для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям микропрограммы и постоянно растущему набору инструментов для повышения производительности, доступных на портале Xerox App Gallery, VersaLink помогает вам опережать перемены. Выполнение задач без лишних усилий: Сенсорный экран, как на планшете, позволяет быстро включиться в работу, так как обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время. Знакомый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите. Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, избавляют от хлопот при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считаные секунды, а приложение Xerox Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы. Передовые функции сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.


Теги товара: черно-белые, сетевые
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Отзывы


МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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