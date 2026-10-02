МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Xerox Versalink B7125/B7130/B7135 (B7101V_D) A3 Duplex
Xerox VersaLink B7125/B7130/B7135 (базовый блок) Многофункциональные устройства Xerox VersaLink серии B7100 созданы на основе технологии Xerox ConnectKey. Печать лишь поверхностно отражает все возможности. Наряду со встроенными комплексными функциями безопасности эти офисные помощники предоставляют возможности для повседневной работы, необходимые вам сейчас, а также поддерживают добавление новых функций по мере развития процесса работы. Адаптивная технология: МФУ Xerox VersaLink с технологией ConnectKey обеспечивает гибкость, необходимую для поддержки развития технологий и рабочих процессов. Благодаря регулярным обновлениям микропрограммы и постоянно растущему набору инструментов для повышения производительности, доступных на портале Xerox App Gallery, VersaLink помогает вам опережать перемены. Выполнение задач без лишних усилий: Сенсорный экран, как на планшете, позволяет быстро включиться в работу, так как обеспечивает баланс между простотой и эффективностью, экономя время. Знакомый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет работать так, как вы хотите. Функции мобильности, такие как Wi-Fi Direct, избавляют от хлопот при печати непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. Технология Near Field Communication (NFC) позволяет выполнять аутентификацию со смартфона для подключения за считаные секунды, а приложение Xerox Quick Link позволяет быстро подключаться и печатать без ИТ-поддержки, уменьшая нагрузку на ИТ-отделы. Передовые функции сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время. Отраслевые приложения для образования, здравоохранения, юриспруденции и других отраслей помогут вам оставаться на связи и работать продуктивно.
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Теги товара: черно-белые, сетевые
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Теги товара: черно-белые, сетевые
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