МФУ лазерное Pantum CM9706DN A3 цветное
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 647 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet
Тип картриджа
CTO-910HK, CTO-910HC/M/Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, девелопер, комплект проводов, документация, упаковка
Особенности
дисплей 10 дюйм.
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
Скорость цветной печати, стр/мин
65
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Габариты ШхГхВ, мм
615x697x921
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
135
Описание товара МФУ лазерное Pantum CM9706DN A3 цветное
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
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Теги товара: цветные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet
Тип картриджа
CTO-910HK, CTO-910HC/M/Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, девелопер, комплект проводов, документация, упаковка
Особенности
дисплей 10 дюйм.
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
65
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
65
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Габариты ШхГхВ, мм
615x697x921
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
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