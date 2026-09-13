МФУ лазерный Canon i-Sensys MF465dw (5951C007/5951C023) A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF465dw (5951C007/5951C023) A4 WiFi белый
МФУ лазерное Canon — это универсальное решение для насыщенного рабочего дня. С максимальным разрешением 1200x1200 dpi ваши черно-белые документы получаются четкими и профессиональными даже в крупных объёмах. Ресурс стартового картриджа 3000 листов позволяет долго работать без замены, а вместительный выходной лоток на 150 листов избавит от постоянной подмены бумаги. Благодаря поддержке Air Print и встроенным интерфейсам Wi-Fi и Ethernet легко подключить МФУ к любой офисной или домашней сети. Масштабирование до 25%, планшетный и протяжной сканер открывают широкие возможности для копирования и оцифровки. Устройство справится не только с обычной бумагой, но и с конвертами — удобно для деловой переписки. Лёгкое для своей функциональности (16,3 кг), экономичное в режиме ожидания (всего 8 Вт), но способное работать с нагрузкой — до 999 копий за цикл. С этим МФУ Canon в вашем распоряжении всё для продуктивной и беспроблемной офисной работы.
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Теги товара: черно-белые, черно-белые Canon
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