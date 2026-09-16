МФУ HP LaserJet Pro 4103dw А4, лазерное, черно-белое,2Z627A
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб.
В наличии
Код товара: 706591
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Доставка в Санкт-Петербурге
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48 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х40
Вес, кг.
15.5
Описание товара МФУ HP LaserJet Pro 4103dw А4, лазерное, черно-белое,2Z627A
МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103dw оборудовано процессором с частотой 1200 МГц и оперативной памятью объемом 512 Мб. Вычислительная мощность позволяет модели быстро обрабатывать запросы пользователя. Поддержка мобильных технологий служит для прямой отправки файлов с планшета или смартфона. Заданные параметры отображаются на встроенном ЖК-дисплее. МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103dw оснащено двухсторонним устройством автоподачи, что сокращает затраты на бумажные носители. За минуту устройство справляется с созданием 40 файлов формата А4. Разрешение достигает 1200x1200 dpi. Для полноценной работы требуются картриджи HP LaserJet 151A/151X с ресурсом на 3050 страниц.
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МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103dw оборудовано процессором с частотой 1200 МГц и оперативной памятью объемом 512 Мб. Вычислительная мощность позволяет модели быстро обрабатывать запросы пользователя. Поддержка мобильных технологий служит для прямой отправки файлов с планшета или смартфона. Заданные параметры отображаются на встроенном ЖК-дисплее. МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103dw оснащено двухсторонним устройством автоподачи, что сокращает затраты на бумажные носители. За минуту устройство справляется с созданием 40 файлов формата А4. Разрешение достигает 1200x1200 dpi. Для полноценной работы требуются картриджи HP LaserJet 151A/151X с ресурсом на 3050 страниц.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ HP LaserJet Pro 4103dw А4, лазерное, черно-белое,2Z627A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 48990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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