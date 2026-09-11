МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 570181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y, Pantum CTL-1100HY, Pantum CTL-1100HK, Pantum CTL-1100HC, Pantum CTL-1100HM, Pantum CTL-1100XK, Pantum CTL-1100XC, Pantum CTL-1100XM, Pantum CTL-1100XY
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
314x411x401
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15
Описание товара МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый
МФУ Pantum CM1100DN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y, Pantum CTL-1100HY, Pantum CTL-1100HK, Pantum CTL-1100HC, Pantum CTL-1100HM, Pantum CTL-1100XK, Pantum CTL-1100XC, Pantum CTL-1100XM, Pantum CTL-1100XY
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
314x411x401
Страна производитель
Китай
МФУ Pantum CM1100DN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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