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МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый

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МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 1
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 2
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 3
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 4
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 5
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 6
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 7
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 8
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 9
МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 1
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 2
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 3
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 4
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 5
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 6
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 7
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 8
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 9
  • МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570181
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y, Pantum CTL-1100HY, Pantum CTL-1100HK, Pantum CTL-1100HC, Pantum CTL-1100HM, Pantum CTL-1100XK, Pantum CTL-1100XC, Pantum CTL-1100XM, Pantum CTL-1100XY
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
314x411x401
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15

Описание товара МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый

МФУ Pantum CM1100DN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Pantum CM1100DN A4 Duplex Net серый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100M, Pantum CTL-1100Y, Pantum CTL-1100HY, Pantum CTL-1100HK, Pantum CTL-1100HC, Pantum CTL-1100HM, Pantum CTL-1100XK, Pantum CTL-1100XC, Pantum CTL-1100XM, Pantum CTL-1100XY
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Особенности
печать водяных знаков, плакатов
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
314x411x401
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Pantum CM1100DN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.


Теги товара: цветные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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