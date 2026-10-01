Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB
Тип картриджа
TL-428X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x365x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15
Описание товара Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU
Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство. Благодаря системе раздельного фотобарабана и тонер картриджа большой емкости печать каждой страницы будет самой оптимальной. Наличие WIFI и NFC позволяет сделать печать еще удобнее
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
AirPrint, USB
Тип картриджа
TL-428X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, картридж, барабан, комплект проводов, программное обеспечение, документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
60000
Габариты ШхГхВ, мм
415x365x350
Страна производитель
Китай
Внутри компактного корпуса скрывается сверхтихое и высокопроизводительное устройство. Благодаря системе раздельного фотобарабана и тонер картриджа большой емкости печать каждой страницы будет самой оптимальной. Наличие WIFI и NFC позволяет сделать печать еще удобнее
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые
Монохромное МФУ Pantum M7108DW/RU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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