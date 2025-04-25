Top.Mail.Ru
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принтер лазерный Pantum CP1100 A4

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 1
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 2
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 3
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 4
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 5
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 6
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 7
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 8
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 9
Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
34 310 руб.  40 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х40
Вес, кг.
9

Описание товара Принтер лазерный Pantum CP1100 A4

Принтер лазерный Pantum CP1100 используется для монохромной или цветной печати документов с использованием тонер-картриджей для лазерной печати. оригинальными расходниками для устройства лазерной печати выступают картриджи моделей Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M и Pantum CTL-1100Y. Модель поддерживает печать документов формата A4 в разрешении 1200x600dpi. Скорость печати составляет 18 стр/мин (A4). Принтер лазерной печати Pantum CP1100 рассчитан на печать 1500-30000 страниц в течение месяца, что делает его подходящим для применения в офисе со значительным документооборотом. Устройство поддерживает печать на карточках, конвертах, обычной бумаге, прозрачной пленке, а также тонкой бумаге и этикетках. Он совместим с компьютерами и ноутбуками, работающими на платформах Linux, Windows и macOS.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum CP1100 A4

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер! упаковка заводская, всё работает прекрасно!!!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный Pantum CP1100 используется для монохромной или цветной печати документов с использованием тонер-картриджей для лазерной печати. оригинальными расходниками для устройства лазерной печати выступают картриджи моделей Pantum CTL-1100C, Pantum CTL-1100K, Pantum CTL-1100M и Pantum CTL-1100Y. Модель поддерживает печать документов формата A4 в разрешении 1200x600dpi. Скорость печати составляет 18 стр/мин (A4). Принтер лазерной печати Pantum CP1100 рассчитан на печать 1500-30000 страниц в течение месяца, что делает его подходящим для применения в офисе со значительным документооборотом. Устройство поддерживает печать на карточках, конвертах, обычной бумаге, прозрачной пленке, а также тонкой бумаге и этикетках. Он совместим с компьютерами и ноутбуками, работающими на платформах Linux, Windows и macOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер! упаковка заводская, всё работает прекрасно!!!


Принтер лазерный Pantum CP1100 A4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...