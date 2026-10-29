МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%28 260 руб. 76 620 руб.
В наличии
Код товара: 216610
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 260 руб. -63%
76 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15.95
Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный
Монохромный лазерный принтер с возможностью подключения к сети идеально подходит для небольших офисов, позволяя печатать, копировать, сканировать и отправлять факс с ПК, смартфонов и планшетов.
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Купить МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный - по цене 28260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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