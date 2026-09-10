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МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169)

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МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 1
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 2
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 3
МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 1
  • МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 2
  • МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 3
  • МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391990
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
18

Описание товара МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169)

Монохромное лазерное устройство «4 в 1», отличающееся скоростью и надежностью, идеально подходит для домашних офисов. Компактный монохромный лазерный принтер для домашнего офиса отличается быстротой, надежностью и простотой в использовании. Высокая скорость печати 23 стр./мин, планшетное сканирование и копирование документов формата А4, а также скоростная передача документов по факсу возможны благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Кроме того, качество и стабильность этого лазерного принтера на высоте. Идеальное решение печати для домашнего офиса Интуитивно понятный ЖК-экран, функции высококачественной печати, копирования и сканирования, большая емкость до 251 листа обеспечат высокую производительность. Планшетный сканер с функцией OCR Вы можете делать копии и легко преобразовывать бумажные документы в цифровые файлы с помощью этого планшетного сканера с высоким разрешением. ПО для оптического распознавания текста (OCR) позволяет создавать редактируемые PDF-файлы с функцией поиска. Экологичное решение Эко-отчеты, функция автоматического отключения и энергосберегающие режимы обеспечивают экономию энергии и расходных материалов.

Отзывы о товаре МФУ лазерное Canon i-SENSYS MF237w (1418C169)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Описание
Монохромное лазерное устройство «4 в 1», отличающееся скоростью и надежностью, идеально подходит для домашних офисов. Компактный монохромный лазерный принтер для домашнего офиса отличается быстротой, надежностью и простотой в использовании. Высокая скорость печати 23 стр./мин, планшетное сканирование и копирование документов формата А4, а также скоростная передача документов по факсу возможны благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Кроме того, качество и стабильность этого лазерного принтера на высоте. Идеальное решение печати для домашнего офиса Интуитивно понятный ЖК-экран, функции высококачественной печати, копирования и сканирования, большая емкость до 251 листа обеспечат высокую производительность. Планшетный сканер с функцией OCR Вы можете делать копии и легко преобразовывать бумажные документы в цифровые файлы с помощью этого планшетного сканера с высоким разрешением. ПО для оптического распознавания текста (OCR) позволяет создавать редактируемые PDF-файлы с функцией поиска. Экологичное решение Эко-отчеты, функция автоматического отключения и энергосберегающие режимы обеспечивают экономию энергии и расходных материалов.
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