МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерное HP LaserJet Pro 3103fdw (3G632A)
Лазерное МФУ HP для дома — практичное решение для печати, копирования и работы с документами в формате до A4. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, а благодаря автоподатчику удобно обрабатывать многостраничные материалы. МФУ работает с обычной бумагой, этикетками, карточками и конвертами, помогая закрывать повседневные задачи дома. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование доступно в диапазоне до 400%. Максимальный объём оперативной памяти — 512 Мб, поэтому устройство уверенно справляется с различными заданиями печати. Вес МФУ составляет 10,5 кг. Потребляемая мощность — 436 Вт при работе и 4,5 Вт в режиме ожидания. Ресурс стартового чёрно-белого картриджа — 1000 л. Произведено в Китае.
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