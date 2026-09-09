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МФУ Kyocera FS-1025MFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Kyocera FS-1025MFP

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МФУ Kyocera FS-1025MFP - фото 1
МФУ Kyocera FS-1025MFP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белый
  • МФУ Kyocera FS-1025MFP - фото 1
  • МФУ Kyocera FS-1025MFP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169151
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Цветность печати
черно-белый
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, двусторонняя печать
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
13.6

Описание товара МФУ Kyocera FS-1025MFP

МФУ лазерное Kyocera FS-1025MFP способно распечатать до 20 тысяч страниц в месяц. Максимально возможный формат бумаги для печати – А4. Печать осуществляется с разрешением до 1200x1200 dpi. Печать – двухсторонняя. Время на разогрев принтера не превышает 23 секунды. Скорость вывода на печать доходит до 25 стр/мин. Сканер планшетного типа Kyocera FS-1025MFP оборудован контактным CIS-датчиком. Максимальная площадь сканирования составляет 216х297 мм. Устройство поддерживает одностороннее сканирование с разрешением до 600x600 dpi. Скорость сканирования в цветном формате составляет 6 стр/мин и в ч/б формате – 18 стр/мин.



Теги товара: сетевые

Отзывы о товаре МФУ Kyocera FS-1025MFP




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet, USB
Цветность печати
черно-белый
Особенности
печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, двусторонняя печать
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Kyocera FS-1025MFP способно распечатать до 20 тысяч страниц в месяц. Максимально возможный формат бумаги для печати – А4. Печать осуществляется с разрешением до 1200x1200 dpi. Печать – двухсторонняя. Время на разогрев принтера не превышает 23 секунды. Скорость вывода на печать доходит до 25 стр/мин. Сканер планшетного типа Kyocera FS-1025MFP оборудован контактным CIS-датчиком. Максимальная площадь сканирования составляет 216х297 мм. Устройство поддерживает одностороннее сканирование с разрешением до 600x600 dpi. Скорость сканирования в цветном формате составляет 6 стр/мин и в ч/б формате – 18 стр/мин.


Теги товара: сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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