МФУ Kyocera FS-1025MFP
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ Kyocera FS-1025MFP
МФУ лазерное Kyocera FS-1025MFP способно распечатать до 20 тысяч страниц в месяц. Максимально возможный формат бумаги для печати – А4. Печать осуществляется с разрешением до 1200x1200 dpi. Печать – двухсторонняя. Время на разогрев принтера не превышает 23 секунды. Скорость вывода на печать доходит до 25 стр/мин. Сканер планшетного типа Kyocera FS-1025MFP оборудован контактным CIS-датчиком. Максимальная площадь сканирования составляет 216х297 мм. Устройство поддерживает одностороннее сканирование с разрешением до 600x600 dpi. Скорость сканирования в цветном формате составляет 6 стр/мин и в ч/б формате – 18 стр/мин.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 650 руб.7913 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
-
В наличииЦена 36 750 руб.9188 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cfx (110C233NL0)
-
В наличииЦена 36 770 руб.9193 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duple...
-
В наличииЦена 37 730 руб.9433 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (...
-
В наличииЦена 38 120 руб.9530 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
-
В наличииЦена 41 700 руб.10425 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi бе...
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
-
В наличииЦена 43 720 руб.10930 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF463dw (5951C008)
-
В наличииЦена 56 000 руб.14000 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA4000x (110C143NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 56 780 руб.14195 руб. в СплитМФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопр...
-
В наличииЦена 59 770 руб.14943 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF655Cdw (5158C004) A4 Duplex WiFi б...
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: сетевые
Отзывы о товаре МФУ Kyocera FS-1025MFP