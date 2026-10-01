МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi
Многофункциональные принтеры Epson EcoTank L6290 обеспечивают быструю печать и печать без полей для формата до A4. Оснащенные встроенным резервуаром для чернил, эти принтеры занимают мало места и подходят для любого офиса. Недорогие бутылочки с чернилами, оснащенные специальными соплами, обеспечивают заправку без проливания. В сочетании с функцией автоматической двусторонней печати предприятия оценят эти недорогие решения для печати, которые позволяют экономить больше с каждым отпечатком. Набор функций Epson Connect позволяет легко подключаться и печатать по сети. Вы также можете загрузить приложение Epson Smart Panel на свое мобильное устройство, что делает его интуитивно понятным центром управления для простой настройки, мониторинга и управления функциями принтера.
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