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МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi

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МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 1
МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 2
МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
  • МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 1
  • МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 2
  • МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632076
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х50
Вес, кг.
8.7

Описание товара МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi

Многофункциональные принтеры Epson EcoTank L6290 обеспечивают быструю печать и печать без полей для формата до A4. Оснащенные встроенным резервуаром для чернил, эти принтеры занимают мало места и подходят для любого офиса. Недорогие бутылочки с чернилами, оснащенные специальными соплами, обеспечивают заправку без проливания. В сочетании с функцией автоматической двусторонней печати предприятия оценят эти недорогие решения для печати, которые позволяют экономить больше с каждым отпечатком. Набор функций Epson Connect позволяет легко подключаться и печатать по сети. Вы также можете загрузить приложение Epson Smart Panel на свое мобильное устройство, что делает его интуитивно понятным центром управления для простой настройки, мониторинга и управления функциями принтера.

Отзывы о товаре МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональные принтеры Epson EcoTank L6290 обеспечивают быструю печать и печать без полей для формата до A4. Оснащенные встроенным резервуаром для чернил, эти принтеры занимают мало места и подходят для любого офиса. Недорогие бутылочки с чернилами, оснащенные специальными соплами, обеспечивают заправку без проливания. В сочетании с функцией автоматической двусторонней печати предприятия оценят эти недорогие решения для печати, которые позволяют экономить больше с каждым отпечатком. Набор функций Epson Connect позволяет легко подключаться и печатать по сети. Вы также можете загрузить приложение Epson Smart Panel на свое мобильное устройство, что делает его интуитивно понятным центром управления для простой настройки, мониторинга и управления функциями принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Epson L6290, А4, 4 цв., копир/принтер/сканер, лоток 250л, 4800x1200 dpi, ADF, Duplex, Ethernet, USB, WiFi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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