МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro MFP M182n (7KW54A) белый
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка ePrint, AirPrint
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х46х38
Вес, кг.
18.5
Описание товара МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro MFP M182n (7KW54A) белый
Это эффективное МФУ обеспечивает высокое качество цветных отпечатков и невероятную производительность. Ярлыки Smart Task в приложении HP Smart помогают экономить время, а также позволяют печатать и сканировать непосредственно с телефона. Основные функции безопасности обеспечивают конфиденциальность и контроль.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка ePrint, AirPrint
Страна производитель
Китай
Это эффективное МФУ обеспечивает высокое качество цветных отпечатков и невероятную производительность. Ярлыки Smart Task в приложении HP Smart помогают экономить время, а также позволяют печатать и сканировать непосредственно с телефона. Основные функции безопасности обеспечивают конфиденциальность и контроль.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные, цветные HP
МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro MFP M182n (7KW54A) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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