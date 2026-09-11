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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net

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Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 7
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 7
  • Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 790 руб. 
Начислим 589 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 570185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net
36 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
черный CF259A, черный (расш.) CF259X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, оригинальный лазерный картридж (3000 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
381x220x357
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х28
Вес, кг.
10.5

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net

Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn – модель корпоративного класса, обеспечивающая производительность печати, безопасность и стабильность высокого уровня. Принтер выполняет черно-белую печать на бумаге формата А4 с разрешением до 1200x1200 dpi на различных носителях. Скорость печати достигает 40 стр/мин. В данной модели реализованы функция автоматической двусторонней печати, лоток подачи на 350 листов и выходной лоток на 150 листов. Для подключения к оборудованию в HP LaserJet Enterprise M406dn предусмотрены порт USB и сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45). Панель управления состоит из кнопок и информативного ЖК-дисплея.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, AirPrint
Тип картриджа
черный CF259A, черный (расш.) CF259X
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, оригинальный лазерный картридж (3000 страниц), документация, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
40
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100000
Габариты ШхГхВ, мм
381x220x357
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn – модель корпоративного класса, обеспечивающая производительность печати, безопасность и стабильность высокого уровня. Принтер выполняет черно-белую печать на бумаге формата А4 с разрешением до 1200x1200 dpi на различных носителях. Скорость печати достигает 40 стр/мин. В данной модели реализованы функция автоматической двусторонней печати, лоток подачи на 350 листов и выходной лоток на 150 листов. Для подключения к оборудованию в HP LaserJet Enterprise M406dn предусмотрены порт USB и сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45). Панель управления состоит из кнопок и информативного ЖК-дисплея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duplex Net - данный товар вы можете купить по цене 36790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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