МФУ HP Color Laser 179fnw, предустановленный пробный лазерный картридж для принтера HP Laser, черный (700 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, голубой (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, желтый (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, пурпурный (500 страниц), блок фотобарабана, модуль сбора тонера, инструкции по настройке, справочное руководство, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантии, кабель питания, кабель USB, к

МФУ HP Color Laser 179fnw, предустановленный пробный лазерный картридж для принтера HP Laser, черный (700 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, голубой (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, желтый (500 страниц), лазерный картридж для принтера HP Laser, пурпурный (500 страниц), блок фотобарабана, модуль сбора тонера, инструкции по настройке, справочное руководство, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантии, кабель питания, кабель USB, к

Описание товара МФУ HP Color Laser MFP 179fnw

HP Color Laser MFP 179fnw - компактное цветное лазерное МФУ "4-в-1" (печать, сканирование, копирование, факс) для дома и малого офиса с поддержкой Wi-Fi и сетевого подключения. Устройство даёт профессиональное качество цветных документов формата A4 при умеренных ежемесячных нагрузках.

Для каких задач МФУ

Модель подойдёт для офисов и рабочих групп, где регулярно печатают договоры, счета, презентации и цветные материалы небольшими партиями. Рекомендованная нагрузка около 500 страниц в месяц с запасом до 20 000 страниц делает МФУ подходящим и для домашнего офиса с активной печатью.

Ключевые особенности

HP Color Laser MFP 179fnw печатает со скоростью до 18 стр/мин в чёрно-белом режиме и до 4 стр/мин в цвете при разрешении 600?600 dpi, сохраняя чёткость текста и графиков. Автоподатчик на 40 листов упрощает сканирование, копирование и отправку многостраничных документов по факсу, а лоток подачи на 150 листов позволяет реже дозаправлять бумагу. Есть поддержка мобильной печати (AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct), проводного подключения по USB и Ethernet, а также двустрочный ЖК-дисплей для управления без ПК.

Важные нюансы перед покупкой

МФУ использует четыре отдельных картриджа (CMYK), поэтому при планировании бюджета стоит учесть стоимость комплекта тонеров и ресурс каждого цвета. Автоматическая двусторонняя печать не всегда реализована аппаратно: в ряде конфигураций реализуется только ручной дуплекс, это важно уточнить перед покупкой, если двусторонняя печать критична.