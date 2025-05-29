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МФУ лазерное Pantum M6507 серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерное Pantum M6507 серый

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МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото 2
МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото 1
  • МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото 2
  • МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317257
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х34
Вес, кг.
8.85

Описание товара МФУ лазерное Pantum M6507 серый

МФУ лазерное Pantum M6507 располагает ЖК-панелью, обеспечивающей непрерывное отображение происходящих процессов. Устройство ориентировано на последующее функционирование в небольших офисных группах, поскольку скорость его печати равна 22 страницам в минуту. Чтобы предупредить появление искажений и неточностей, разрешение модели Pantum M6507 во время печати возросло до 1200х1200 dpi. Благодаря совместимости с множеством ОС обусловлена возможность подключения МФУ к различным ПК. Прибор производит печать как бумаге, так и на карточках, пленках, конвертах.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Pantum M6507 серый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
An

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Карина А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Галина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классный. советую в покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диляра Р.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное Pantum M6507 располагает ЖК-панелью, обеспечивающей непрерывное отображение происходящих процессов. Устройство ориентировано на последующее функционирование в небольших офисных группах, поскольку скорость его печати равна 22 страницам в минуту. Чтобы предупредить появление искажений и неточностей, разрешение модели Pantum M6507 во время печати возросло до 1200х1200 dpi. Благодаря совместимости с множеством ОС обусловлена возможность подключения МФУ к различным ПК. Прибор производит печать как бумаге, так и на карточках, пленках, конвертах.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер нравится. Быстрая и качественная печать.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, все работает, упакован надёжно, вкусная цена, однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Печатает прекрасно копии напечатанных на нём документы копирует так что его как будто напечатали
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает. Пришло в целой упаковке. Качество печати отличное, можно увидеть в ролике.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл всё,хорошо, но был отказ так как заказала не ту модель
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
все отлично! быстро получили, подключили и уже опробовали! для домашних целей отличный вариант! спасибо за качество по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Со сканером ещё не разобралась. Надеюсь, что удачная покупка
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер для своей цены.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Геннадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мфу, удобный дисплей поворотный, товаром доволен
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
An

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, взяли уже второй для работы, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Карина А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро, запакован очень бережно. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Галина Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, хорошо упаковано, Инструкция на русском языке, установили и подключили быстро, качество печати хорошее
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, прекрасно упакован. Сканирует, печатает, пока все норм
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включал,видно будет. после отпишусь.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
классный. советую в покупке
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Взял простой без вай фая , сканирует печатает . РЕКОМЕНДУЮ.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Диляра Р.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший,благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер+сканер+копир для домашнего использования. Драйвер скачала с инэта и быстро установила. Рекомендую


МФУ лазерное Pantum M6507 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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