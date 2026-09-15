МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 930 руб.
В наличии
Код товара: 588318
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17 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
HP LaserJet 136A, HP LaserJet 136X
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, пылезащитная крышка, стартовый картридж, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
419.6x368x436.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х30
Вес, кг.
9.5
Описание товара МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d совмещает функции принтера, сканера и копира, поэтому подходит для офиса. Скорость ее печати составляет 29 страниц в минуту. Модель совмещает функции принтера, сканера и копира. Можно использовать автоматическую двустороннюю печать, работать с грубой, веленевой бумагой, открытками и конвертами. В режиме сканера допускается сохранение файлов в облако или электронную почту. HP LaserJet Pro M236d подключается через USB-разъем, безотказно работает с разными ОС. Есть функции прямой печати и поддержки мобильных технологий печати. В комплекте с МФУ поставляются фирменный картридж с черными чернилами, кабель питания, пылезащитная крышка и плакат с инструкциями по настройке.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
HP LaserJet 136A, HP LaserJet 136X
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, пылезащитная крышка, стартовый картридж, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
419.6x368x436.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d совмещает функции принтера, сканера и копира, поэтому подходит для офиса. Скорость ее печати составляет 29 страниц в минуту. Модель совмещает функции принтера, сканера и копира. Можно использовать автоматическую двустороннюю печать, работать с грубой, веленевой бумагой, открытками и конвертами. В режиме сканера допускается сохранение файлов в облако или электронную почту. HP LaserJet Pro M236d подключается через USB-разъем, безотказно работает с разными ОС. Есть функции прямой печати и поддержки мобильных технологий печати. В комплекте с МФУ поставляются фирменный картридж с черными чернилами, кабель питания, пылезащитная крышка и плакат с инструкциями по настройке.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages