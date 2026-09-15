Top.Mail.Ru
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 1
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 2
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 3
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 4
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 5
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 6
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 7
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 8
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 9
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 1
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 2
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 3
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 4
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 5
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 6
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 7
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 8
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 9
  • МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 930 руб. 
Начислим 287 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 588318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages
17 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
HP LaserJet 136A, HP LaserJet 136X
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, пылезащитная крышка, стартовый картридж, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
419.6x368x436.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х30
Вес, кг.
9.5

Описание товара МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d совмещает функции принтера, сканера и копира, поэтому подходит для офиса. Скорость ее печати составляет 29 страниц в минуту. Модель совмещает функции принтера, сканера и копира. Можно использовать автоматическую двустороннюю печать, работать с грубой, веленевой бумагой, открытками и конвертами. В режиме сканера допускается сохранение файлов в облако или электронную почту. HP LaserJet Pro M236d подключается через USB-разъем, безотказно работает с разными ОС. Есть функции прямой печати и поддержки мобильных технологий печати. В комплекте с МФУ поставляются фирменный картридж с черными чернилами, кабель питания, пылезащитная крышка и плакат с инструкциями по настройке.

Отзывы о товаре МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Тип картриджа
HP LaserJet 136A, HP LaserJet 136X
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ, документация, кабель питания, пылезащитная крышка, стартовый картридж, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
20000
Габариты ШхГхВ, мм
419.6x368x436.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d совмещает функции принтера, сканера и копира, поэтому подходит для офиса. Скорость ее печати составляет 29 страниц в минуту. Модель совмещает функции принтера, сканера и копира. Можно использовать автоматическую двустороннюю печать, работать с грубой, веленевой бумагой, открытками и конвертами. В режиме сканера допускается сохранение файлов в облако или электронную почту. HP LaserJet Pro M236d подключается через USB-разъем, безотказно работает с разными ОС. Есть функции прямой печати и поддержки мобильных технологий печати. В комплекте с МФУ поставляются фирменный картридж с черными чернилами, кабель питания, пылезащитная крышка и плакат с инструкциями по настройке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 29 ppm 64 MB 500 MHz 150 pages tray Print Duplex USB Duty cycle 20 000 pages - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...