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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)

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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 1
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 2
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 3
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 4
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 1
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 2
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 3
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 4
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 260 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)
19 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х38
Вес, кг.
9.5

Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)

Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - стоимость товара 19260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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