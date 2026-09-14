МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 260 руб.
В наличии
Код товара: 475110
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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19 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х38
Вес, кг.
9.5
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)
Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
нет
Двусторонняя печать
автоматическая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Габариты ШхГхВ, мм
418х453х467
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительное МФУ с самой быстрой двусторонней печатью среди устройств HP данного класса, автоподатчиком и приложением HP Smart для экономии времени. Упрощенная настройка и невероятное удобство работы. Идеальный выбор для предпринимателей и руководителей подразделений, которым требуется компактное устройство для стабильной высокопроизводительной черно-белой печати с возможностями быстрого копирования и сканирования.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A) - стоимость товара 19260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600dpi, 29ppm, 64Mb, ADF40, Duplex, Lan, USB) (9YG08A)