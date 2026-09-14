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МФУ лазерный HP LaserJet M236dw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный HP LaserJet M236dw

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МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 3
МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Скорость копирования, стр/мин
29
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 1
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 2
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 3
  • МФУ лазерный HP LaserJet M236dw - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475128
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
64
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ HP LaserJet M236dw, лазерный картридж HP Black LaserJet Toner Cartridge (ресурс 700 страниц), пылезащитная крышка, справочное руководство
Особенности
печать на бумаге для лазерной печати, веленевой бумаге, грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках, обычной бумаге, открытках
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
29
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
453
Габариты ШхГхВ, мм
368х299х242
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
8

Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236dw

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw – простое и удобное в эксплуатации устройство, которое применяется для сканирования, копирования и печати документов. Модель подходит для использования дома или в офисе и отличается быстрой скоростью двусторонней печати, что значительно экономит время. Лазерная технология обеспечивает вывод до 29 стр/мин, при этом разрешение черно-белой печати составляет 600х600 dpi. МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw рассчитано на ежемесячный объем до 20000 листов, чего достаточно для небольшой или средней организации. Модель поддерживает опцию TWAIN, а также позволяет сканировать документы в облако или на почту. При копировании можно изменять масштаб исходной страницы от 25 до 400 % и за цикл выводить до 99 листов. Емкость подачи лотка составляет 150 стр. Устройство поддерживает печать на разных носителях плотностью до 163 г/м?, в том числе грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках или открытках.

Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236dw




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов печати
1
Максимальный объем оперативной памяти, до
64
Наличие автоподатчика
нет
Емкость лотка подачи, л
150
Емкость выходного лотка, л
100
Комплектация
МФУ HP LaserJet M236dw, лазерный картридж HP Black LaserJet Toner Cartridge (ресурс 700 страниц), пылезащитная крышка, справочное руководство
Особенности
печать на бумаге для лазерной печати, веленевой бумаге, грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках, обычной бумаге, открытках
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
29
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
600x600dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
2000
Скорость копирования, стр/мин
29
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
3.3
Потребляемая мощность при работе, Вт
453
Габариты ШхГхВ, мм
368х299х242
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw – простое и удобное в эксплуатации устройство, которое применяется для сканирования, копирования и печати документов. Модель подходит для использования дома или в офисе и отличается быстрой скоростью двусторонней печати, что значительно экономит время. Лазерная технология обеспечивает вывод до 29 стр/мин, при этом разрешение черно-белой печати составляет 600х600 dpi. МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw рассчитано на ежемесячный объем до 20000 листов, чего достаточно для небольшой или средней организации. Модель поддерживает опцию TWAIN, а также позволяет сканировать документы в облако или на почту. При копировании можно изменять масштаб исходной страницы от 25 до 400 % и за цикл выводить до 99 листов. Емкость подачи лотка составляет 150 стр. Устройство поддерживает печать на разных носителях плотностью до 163 г/м?, в том числе грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках или открытках.
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Отзывы


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