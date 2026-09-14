МФУ лазерный HP LaserJet M236dw
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236dw
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw – простое и удобное в эксплуатации устройство, которое применяется для сканирования, копирования и печати документов. Модель подходит для использования дома или в офисе и отличается быстрой скоростью двусторонней печати, что значительно экономит время. Лазерная технология обеспечивает вывод до 29 стр/мин, при этом разрешение черно-белой печати составляет 600х600 dpi. МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236dw рассчитано на ежемесячный объем до 20000 листов, чего достаточно для небольшой или средней организации. Модель поддерживает опцию TWAIN, а также позволяет сканировать документы в облако или на почту. При копировании можно изменять масштаб исходной страницы от 25 до 400 % и за цикл выводить до 99 листов. Емкость подачи лотка составляет 150 стр. Устройство поддерживает печать на разных носителях плотностью до 163 г/м?, в том числе грубой бумаге, картоне, конвертах, наклейках или открытках.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 22 000 руб.5500 руб. в СплитМФУ HP Laser MFP 137fnw
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитЛазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитМФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый...
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 179fnw
-
В наличииЦена 28 520 руб.7130 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 178nw
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
-
В наличииЦена 31 650 руб.7913 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duple...
-
В наличииЦена 38 120 руб.9530 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL0)
-
В наличииЦена 39 100 руб.9775 руб. в СплитМФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2600cfx Kyocera Ecosys MA2600cfx (...
-
В наличииЦена 41 700 руб.10425 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 Duplex WiFi бе...
-
В наличииЦена 43 410 руб.10853 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-Sensys MF461DW (5951C020) A4 WiFi белый
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M236dw