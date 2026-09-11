МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M236sdw (9YG09A) A4 Duplex WiFi белый/серый
Работайте быстро. Работайте эффективноУскорьте работу с многостраничными документами благодаря самой быстрой в своем классе двусторонней печати.Этот принтер LaserJet настолько компактный, что вы сможете разместить его практически где угодно. Быстрее выполняйте проекты с помощью компактного принтера, который можно разместить практически где угодно.Оцените увеличенный радиус действия, а также быстроту и надежность подключения, которые обеспечивает двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.Функции автоматического сканирования и копирования помогут с легкостью справляться с большими объемами печати и экономить время. Устройство автоматической подачи документов значительно ускоряет процесс сканирования и копирования.Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.Работайте продуктивно независимо от местоположенияСканируйте документы с высоким качеством. Отправляйте их в Dropbox, Google Drive, по электронной почте или в облако, где бы вы ни находились, с помощью приложения HP Smart.Быстрый доступ и печать документов и фотографий со смартфона или из облачного хранилища, такого как Dropbox или Google Drive, с помощью приложения HP Smart.Экономьте время — приложение HP Smart позволяет отправлять мобильные факсы со смартфона, планшета или ПК.С помощью приложения HP Smart вы можете управлять своим принтером практически из любого места. Получайте уведомления при печати, сканировании или копировании со своего смартфона.Простая настройка, удобство использованияБлагодаря простой настройке с пошаговыми инструкциями вы сможете быстро начать работу. Просто загрузите приложение HP Smart, подключитесь к сети и откройте доступ к принтеру для всех своих устройств.С легкостью управляйте задачами с помощью интуитивно понятных интеллектуальных кнопок, которые появляются только при необходимости.Помогите уменьшить негативное воздействие на окружающую средуЭтот принтер HP LaserJet соответствует экологическим требованиям Ecolabel, в том числе стандартам ENERGY STAR и BLUE ANGEL.Экономьте электроэнергию благодаря технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда он не используется
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