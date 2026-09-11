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Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex

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Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 1
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 2
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 3
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 4
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 5
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 6
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 7
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 8
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 9
Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 570188
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
USB
Тип картриджа
Pantum PC-420H
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Габариты ШхГхВ, мм
354x334x218
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х40
Вес, кг.
5.65

Описание товара Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex

Принтер лазерный Pantum P3020D станет бессменным ассистентом в любом офисе, ведь продемонстрирует весьма впечатляющую производительность – так, при его непосредственном участии в течение 30 дней вы создадите не менее 3500 файлов той или иной направленности. За 1 минуту представленная модель напечатает порядка 30 страниц формата А4, позволяя тем самым оперативно решать любые назревшие задачи. Принтер лазерный Pantum P3020D работает не только со стандартной бумагой, но также этикетками и карточками. Неоспоримым достоинством устройства является возможность последующей синхронизации с ПК на базе различных ОС. Вся необходимая пользователю информация транслируется на функциональный ЖК-дисплей. Для значительного снижения расходов на обслуживание верного ассистента достаточно воспользоваться функцией двусторонней печати.



Теги товара: черно-белые

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3020D A4 Duplex




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Подключение
USB
Тип картриджа
Pantum PC-420H
Место использования
для малого офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
30
Рекомендованный объем печати, стр/мес
3500
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
354x334x218
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный Pantum P3020D станет бессменным ассистентом в любом офисе, ведь продемонстрирует весьма впечатляющую производительность – так, при его непосредственном участии в течение 30 дней вы создадите не менее 3500 файлов той или иной направленности. За 1 минуту представленная модель напечатает порядка 30 страниц формата А4, позволяя тем самым оперативно решать любые назревшие задачи. Принтер лазерный Pantum P3020D работает не только со стандартной бумагой, но также этикетками и карточками. Неоспоримым достоинством устройства является возможность последующей синхронизации с ПК на базе различных ОС. Вся необходимая пользователю информация транслируется на функциональный ЖК-дисплей. Для значительного снижения расходов на обслуживание верного ассистента достаточно воспользоваться функцией двусторонней печати.


Теги товара: черно-белые
Самовывоз
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Отзывы


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