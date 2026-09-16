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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
28
Скорость копирования, стр/мин
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738323
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Описание товара МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
Лазерное МФУ Canon сочетает печать, копирование, сканирование и факс в одном устройстве. Планшетный/протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi помогает получать детализированные копии и цифровые версии документов, а скорость копирования до 28 стр./мин делает модель удобной для регулярной офисной работы.
За один цикл можно выполнить до 999 копий, а масштабирование — увеличить изображение до 400%. МФУ работает с обычной бумагой и конвертами, поддерживает печать фотографий и AirPrint. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB. В режиме ожидания устройство потребляет 4,7 Вт, при работе — 500 Вт. Вес МФУ составляет 12,9 кг.
Лазерное МФУ Canon сочетает печать, копирование, сканирование и факс в одном устройстве. Планшетный/протяжной сканер с оптическим разрешением 1200?1200 dpi помогает получать детализированные копии и цифровые версии документов, а скорость копирования до 28 стр./мин делает модель удобной для регулярной офисной работы.
За один цикл можно выполнить до 999 копий, а масштабирование — увеличить изображение до 400%. МФУ работает с обычной бумагой и конвертами, поддерживает печать фотографий и AirPrint. Для подключения предусмотрены Ethernet (RJ-45) и USB. В режиме ожидания устройство потребляет 4,7 Вт, при работе — 500 Вт. Вес МФУ составляет 12,9 кг.
МФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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