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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый

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МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 1
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 2
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 3
МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 1
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 2
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 3
  • МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723006
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
600
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
596 x 599 x 571 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х59х57
Вес, кг.
35

Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый

Kyocera предлагает мощное цветное лазерное МФУ с поддержкой двусторонней печати — отличный выбор для офиса с интенсивной нагрузкой. Устройство справляется с большими объёмами: ресурс стартовых картриджей — 1500 страниц как для чёрно-белой, так и для цветной печати, а максимальное число копий за один цикл — внушительные 999 штук. Благодаря четырём цветам печати документы и презентации выглядят ярко и профессионально. Формат А4 — стандарт для большинства рабочих задач, а масштабирование до 400% даёт гибкость при копировании. Несмотря на немалый вес, 26 кг, аппарат становится надёжной частью офисного парка. Умеренное энергопотребление — 41 Вт в режиме ожидания и 345 Вт во время работы — позволяет экономно расходовать электроэнергию. Отличное решение для тех, кто ценит производительность и качество печати на обычной бумаге.



Теги товара: цветные

Отзывы о товаре МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
1024
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
50
Емкость выходного лотка, л
150
Комплектация
МФУ, односторонний автоподатчик, стартовый тонер на 1500 страниц (черный, голубой, пурпурный, желтый), краткое руководство, инструкции по технике безопасности, шнур питания
Особенности
ЖК-дисплей, веб-интерфейс, сенсорный дисплей
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
21
Скорость цветной печати, стр/мин
21
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
600
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
999 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Наличие факса
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Ресурс стартового цветного картриджа, л
1500
Материалы печати
обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
41
Потребляемая мощность при работе, Вт
345
Габариты ШхГхВ, мм
596 x 599 x 571 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera предлагает мощное цветное лазерное МФУ с поддержкой двусторонней печати — отличный выбор для офиса с интенсивной нагрузкой. Устройство справляется с большими объёмами: ресурс стартовых картриджей — 1500 страниц как для чёрно-белой, так и для цветной печати, а максимальное число копий за один цикл — внушительные 999 штук. Благодаря четырём цветам печати документы и презентации выглядят ярко и профессионально. Формат А4 — стандарт для большинства рабочих задач, а масштабирование до 400% даёт гибкость при копировании. Несмотря на немалый вес, 26 кг, аппарат становится надёжной частью офисного парка. Умеренное энергопотребление — 41 Вт в режиме ожидания и 345 Вт во время работы — позволяет экономно расходовать электроэнергию. Отличное решение для тех, кто ценит производительность и качество печати на обычной бумаге.


Теги товара: цветные
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