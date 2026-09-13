МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2101cwfx (110C223NL1) A4 WiFi белый
Kyocera предлагает мощное цветное лазерное МФУ с поддержкой двусторонней печати — отличный выбор для офиса с интенсивной нагрузкой. Устройство справляется с большими объёмами: ресурс стартовых картриджей — 1500 страниц как для чёрно-белой, так и для цветной печати, а максимальное число копий за один цикл — внушительные 999 штук. Благодаря четырём цветам печати документы и презентации выглядят ярко и профессионально. Формат А4 — стандарт для большинства рабочих задач, а масштабирование до 400% даёт гибкость при копировании. Несмотря на немалый вес, 26 кг, аппарат становится надёжной частью офисного парка. Умеренное энергопотребление — 41 Вт в режиме ожидания и 345 Вт во время работы — позволяет экономно расходовать электроэнергию. Отличное решение для тех, кто ценит производительность и качество печати на обычной бумаге.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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