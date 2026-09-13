МФУ HP Color LaserJet Pro 4303fdn А4, лазерное, цветное, (5HH66A)
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706589
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х48х40
Вес, кг.
25.5
Описание товара МФУ HP Color LaserJet Pro 4303fdn А4, лазерное, цветное, (5HH66A)
Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
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Современное многофункциональное устройство сочетает себе нужные для офисной домашней работы функции позволяет экономить место средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ HP Color LaserJet Pro 4303fdn А4, лазерное, цветное, (5HH66A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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