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МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4

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МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-79%
26 920 руб.  130 060 руб. 
Начислим 431 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4
26 920 руб. -79%
130 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15

Описание товара МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4

Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.

Отзывы о товаре МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4




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Характеристики
Бренд
Sindoh
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Sindoh M500 МОНОХРОМ А4 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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