МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 320 руб.
В наличии
Код товара: 723780
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 320 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х43х39
Вес, кг.
14
Описание товара МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
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МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013)
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МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF272DW (5621C013) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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