МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera MA2600cwfx (110C0D3NL0)
МФУ лазерное Kyocera — практичное цветное решение для малого и среднего офиса. Устройство поддерживает печать на обычной бумаге в формате до A4 и использует 4 цвета, поэтому подходит для подготовки как рабочих документов, так и материалов, где важна цветная печать. Стартовый ресурс чёрного и цветного картриджей составляет по 1500, что позволяет начать работу без частой замены расходников. За один цикл можно получить до 999 копий, а масштабирование до 400% помогает гибко адаптировать документы под нужный размер. Выходной лоток рассчитан на 150 листов — удобно для офисной нагрузки. Потребляемая мощность составляет 375 Вт при работе и 41 Вт в режиме ожидания. Вес устройства — 26 кг.
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Теги товара: цветные
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Теги товара: цветные
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