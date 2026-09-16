МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)
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Характеристики
Описание товара МФУ лазерный Kyocera MA3500cix ECOSYS MA3500cix (1102YK3NL0)
МФУ Kyocera — производительное лазерное решение для большого и среднего офиса. Устройство поддерживает цветную и чёрно-белую печать, используя 4 цвета, а максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200?1200 dpi помогает получать чёткие и детализированные документы. Скорость копирования и чёрно-белой печати достигает 35 страниц в минуту — удобно для интенсивной офисной работы с большими объёмами документов. Автоподатчик упрощает обработку многостраничных материалов, а двусторонняя печать помогает рационально использовать бумагу. МФУ работает с форматом A4, оснащено оперативной памятью объёмом до 1536 Мб и подходит для задач, где важны высокая скорость, цветная печать и стабильная обработка документов. Вес устройства — 38 кг.
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