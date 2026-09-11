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МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть)

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МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 1
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 2
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 3
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 4
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 5
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 6
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 7
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 8
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 9
МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 1
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 2
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 3
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 4
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 5
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 6
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 7
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 8
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 9
  • МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583795
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
CTL-1100K/CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ Pantum, Стартовый картридж: CTL-1100K (1, 000 Страниц) CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y (700 Страниц), Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
401x358x411
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х45
Вес, кг.
22.4

Описание товара МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть)

МФУ Pantum CM1100ADN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.



Теги товара: цветные, сетевые

Отзывы о товаре МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть)




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB
Тип картриджа
CTL-1100K/CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ Pantum, Стартовый картридж: CTL-1100K (1, 000 Страниц) CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y (700 Страниц), Краткое руководство по установке, Шнур питания, USB кабель для подключения к компьютеру, Гарантийный талон, CD с драйверами и документацией
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
18
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
18
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
401x358x411
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Pantum CM1100ADN имеет цветную двухстороннюю печать и копирование со скоростью до 18 страниц в минуту.


Теги товара: цветные, сетевые
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Отзывы


МФУ Pantum CM1100ADN (A4, лазерное, 1200dpi, 18 стр / мин, 1 GB, ADF50, Duplex, сеть) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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