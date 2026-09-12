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KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1)

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KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 1
KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 2
KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
минеральное
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -20°С, Превосходная смешиваемость с бензином, Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FB
  • KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 1
  • KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 2
  • KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658433
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Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
минеральное
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -20°С, Превосходная смешиваемость с бензином, Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FB
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1

Описание товара KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1)

Минеральное масло для 2-тактных двигателей 1 л KRAFTOOL HP 41500-1 _ минеральное масло класса API TС, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Применяется для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д.

Отзывы о товаре KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
минеральное
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -20°С, Превосходная смешиваемость с бензином, Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FB
Описание
Минеральное масло для 2-тактных двигателей 1 л KRAFTOOL HP 41500-1 _ минеральное масло класса API TС, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Применяется для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


KRAFTOOL HP, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (41500-1) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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