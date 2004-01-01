Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100
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Характеристики
Описание товара Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100
Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт.
Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открывании крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надёжность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объёма потребляемой воды насосом.
Характеристики:
| Объём бака, л.
| 100
| Температура воды, град
| от 0 до +45
| Необходимое давление воздуха, атм.
| 2
| Максимальное давление воды, атм.
|8