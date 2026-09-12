Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-0 26117 с рабочим напряжением 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т. п. Максимальный диаметр отверстий в металле составляет 13 мм, в древесине — 25 мм. Система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долговечность инструмента. Дрель-шуруповерт оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительном объекте, пригодится в процессе ремонта, сборки мебели и т. д.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — удобная и точная настройка позволяет эффективно работать с материалами разной жесткости.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — благодаря обрезиненному покрытию корпуса инструмент не скользит на любых поверхностях.
- Удобная смена оснастки — быстрозажимной патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя упрощает установку бит и сверл.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и снижает уровень вибраций.
- Малый вес 0,86 кг (без аккумулятора) — инструмент удобно удерживать на весу долгое время.
- Продуманная конструкция — специальный крюк позволяет подвешивать дрель на ре
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CD-40)
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная CID-18-0, Li-Ion, 18 В ...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (ДШ-40)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), (CD...
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), ударная (ДШУ-...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS) ...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимно...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
-
В наличииЦена 3 180 руб.795 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимно...
-
В наличииЦена 3 240 руб. 5 040 руб.810 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-...
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-18-0 26117 с рабочим напряжением 18 В предназначена для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также получения отверстий в различных конструкционных материалах: металле, древесине, пластмассе и т. п. Максимальный диаметр отверстий в металле составляет 13 мм, в древесине — 25 мм. Система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долговечность инструмента. Дрель-шуруповерт оптимальна для интенсивного использования как в быту, так и на строительном объекте, пригодится в процессе ремонта, сборки мебели и т. д.
Преимущества
- 18+1 ступень регулировки — удобная и точная настройка позволяет эффективно работать с материалами разной жесткости.
- Две скорости вращения (0-400/0-1500 об/мин) — первая позволяет работать с крепежом, вторая — сверлить отверстия.
- Точный и аккуратный результат — тормоз выбега мгновенно останавливает двигатель, исключая риск перетяжки крепежа.
- Долговечность — шестерни редуктора выполнены из металла, корпус — из ударопрочного пластика.
- Расширенный функционал — реверс позволяет работать с левой резьбой и откручивать крепежные элементы.
- Подсветка рабочей зоны — инструмент эффективен даже в условиях недостаточного освещения и труднодоступных местах.
- Универсальность — дрель-шуруповерт совместима с любым Li-Ion аккумулятором единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Продуманная конструкция — благодаря обрезиненному покрытию корпуса инструмент не скользит на любых поверхностях.
- Удобная смена оснастки — быстрозажимной патрон в сочетании с функцией блокировки шпинделя упрощает установку бит и сверл.
- Комфорт и защита суставов — прорезиненная рукоятка удобно ложится в руку, не проскальзывает в процессе работы и снижает уровень вибраций.
- Малый вес 0,86 кг (без аккумулятора) — инструмент удобно удерживать на весу долгое время.
- Продуманная конструкция — специальный крюк позволяет подвешивать дрель на ре
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-18-0, Li-Ion, 18 В Denzel