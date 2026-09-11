Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko GCD12DU3 Set 2 + набор 13 предметов 063-4146
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%2 400 руб. 2 754 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 476263
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
запасной аккумулятор, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, биты, сверла
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Макс. диаметр сверления коронкой
25
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
нет
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
20х19х7
Вес, кг.
1.16
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko GCD12DU3 Set 2 + набор 13 предметов 063-4146
Модель оснащена надежным быстрозажимным патроном для быстрой замены и надежного крепления оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Мощность, Вт
12
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
запасной аккумулятор, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, биты, сверла
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Макс. диаметр сверления коронкой
25
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
нет
Ударный механизм
нет
Кол-во ударов
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
нет
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Модель оснащена надежным быстрозажимным патроном для быстрой замены и надежного крепления оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Deko GCD12DU3 Set 2 + набор 13 предметов 063-4146 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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