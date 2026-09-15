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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)

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Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 1
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 2
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 3
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 4
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 5
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 6
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 7
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 8
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 9
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 1
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 2
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 3
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 4
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 5
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 6
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 7
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 8
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 9
  • Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637959
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)
4 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
5
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8.5
Длина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х9
Вес, кг.
1.64

Описание товара Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)

Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER CDB-120-1 компактный и производительный шуруповерт с современным BRUSHLESS двигателем. Отличные характеристики для домашнего использования с учетом долговечной конструкции, емких батарей и удобной упаковки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор, зарядное устройство, бита, кейс, документация
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
21
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
5
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8.5
Длина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная дрель-шуруповерт STEHER CDB-120-1 компактный и производительный шуруповерт с современным BRUSHLESS двигателем. Отличные характеристики для домашнего использования с учетом долговечной конструкции, емких батарей и удобной упаковки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-120-1) STEHER 12 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - этот товар вы можете купить по цене 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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